زوجة سفاح الجيزة: ممثل بارع لم يجعلنِ أشك فيه لحظة واحدة

كتب محمد عبد المجيد

قالت السيدة مى زوجة سفاح الجيزة، إنه تم القبض على سفاح الجيزة بعد نزوله من شقتها، لافتة إلى أنهم متزوجين منذ شهر يوليو لعام 2019، وأنها حملت 3 مرات وكان يضع لها سموم فى بعض الأطعمة لإجهاضها.

وأضافت زوجة سفاح الجيزة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، على برنامج رأى عام، والذى يقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد، على فضائية ten tv، أنه تقدم لخطبتها على أساس أنه مهندس كهرباء يعمل فى السعودية ولديه مكتب، وجعلهم يتحدثون مع أحد أقاربه المقيمين في السعودية.

وتابعت السيدة مى، أنها لم تشك لحظة واحدة فى شخصيته، ولم تتخيل كل هذه الجرائم، وبعد القبض عليه ذهبت لها السكرتيرة الخاصة بهن وقدمت لها 3 بطاقات بأسماء مختلفة، وبعدها اكتشفت إنها تزوجت نصاب.

وأردفت زوجة سفاح الجيزة، أنه كان شخص غامض، وكان يشعر من أمامه بأنه شخص خير ولا يترك فرضا للصلاة، إلى أن اكتشفت أنه على علاقات نسائية من خلال رؤيتها لبعض الرسائل الموجودة على هاتفه، لافتة إلى أنها تعرفت عليها من خلال إحدى جيرانهم.

وأكدت السيدة مى زوجة سفاح الجيزة، أن سفاح الجيزة ممثل بارع لم يجعلها تشك فيه للحظة واحدة، ولم يوافق على المأذون الذى أتى به والدها، وأصر على أن يكون المأذون من طرفه.