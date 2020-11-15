رئاسة وزراء بريطانيا تعلن دخول جونسون للحجر الذاتى بعد مخالطة مصاب بكورونا

كتب أحمد عرفة

أكد مكتب رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، بأنه دخل إلى الحجر الصحى الذاتى بعد مخالطته مع شخص مصاب بفيروس كورونا، مضيفة أن جونسون بخير ولا يعانى من أعراض كورونا، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق أخطرت السلطات الصحية رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بضرورة حجر نفسه بعد مخالطته مصابا بفيروس كورونا، وفقا لمصادر إعلامية.

وقبلها أعلنت بريطانيا عن تسجيل 24,962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و168 حالة وفاة، خلال 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق خالف الأمير البريطانى تشارلز وزوجته كاميلا، دوقة كورنوال، إجراءات إغلاق كورونا المتبعة سواء فى بريطانيا وألمانيا.