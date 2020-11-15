تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية المحاميد بإدفو بتكلفة 40 مليون جنيه.. صور

أسوان - صلاح المسن

انجازات عديدة تتم على أرض محافظة أسوان فى كل القطاعات للتخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم أفضل خدمة لهم وخاصة فى قطاع الصرف الصحى تماشيا مع سياسة الدولة بتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين والتى يأتى على رأسها مشروعات مياه والصرف الصحى وأيضاً إدخال خدمة الصرف الصحى للمناطق المحرومة بالمدن والقرى.ومن مشروعات الصرف الصحى الكبرى تحت الانشاء فى قرى ونجوع ومدن محافظة أسوان مشروع الصرف الصحى بقرية المحاميد بمركز إدفو شمال شرق محافظة أسوان

حيث يجرى تنفيذ مكونات مشروع الصرف الصحى وكل وصلات الصرف الصحى المنزلية المرتبطة بمشروع الصرف الصحى الجارى تنفيذه بقيمة تصل إلى 40 مليون جنيه ليدخل الخدمة قريبا لتخفيف العبء عن المواطنين

وذلك فى إطار متابعة المشروعات التنموية التى تجرى فى مركز ادفو وخاصة مشروعات الصرف الصحى، ومن جهته أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بتفقد مشروع الصرف الصحى بقرية المحاميد بمركز إدفو ميدانياً والإسراع فى معدلات تنفيذ الوصلات المنزلية، فيما تم الانتهاء بالكامل من مكونات مشروع والتى تضم إنشاء محطة الرفع ومحطة المعالجة وشبكات الانحدار وخطوط الطرد بمشروع الصرف الصحى والجدير بالذكر فان تكلفة مشروع الصرف الصحى بقرية المحاميد بمركز إدفو قد بلغت 40 مليون جنيه بطاقة استيعابية 3 آلاف م3/يوم.

من ناحية أخرى قامت الجهة المنفذة لمشروع محطة المعالجة بالمحاميد بمركز ادفو باسوان بمواصلة أعمال توصيل كابل كهرباء لتغذية محطة المعالجة حيث تم مد كابل الكهرباء لتغذية المحطة من محطة محولات كهرباء السباعية.

وتم الانتهاء من نسبة كبيرة من الأعمال الجارية بخط الكهرباء بداية من محطة محولات السباعية شرق وصولا لمحطة المعالجة الثلاثية بطول 22 كيلو متركما قامت الوحدة المحلية لمركزومدينةادفوبمخاطبة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لدراسة ادراج قرية اللديد بالمرحلة الأولى للتشغيل نظرا لارتفاع منسوب المياه الجوفية.

يشار إلى انه تم تخصيص حوالى 900 مليون جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى باسوان، ضمن خطة العام المالى 2020/2021 من أبرزها مشروعات الصرف الصحى بالكلح بمركز إدفو، والكاجوج بمركز كوم أمبو، وتوفيق مشروع الإسكان المتميز بمدينة أسوان، وأيضاً محطات مياه شرب بقرى ومدن المحافظة.

ومن جانبها أشارت المهندسة رقية حماد رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان إلى أن مشروع الصرف الصحى لخدمة أهالى مدينتى السباعية والبصيلية التابعين لمركز إدفو هذا المشروع الضخم تصل تكلفته الإجمالية إلى 399 مليون جنيه منها 199 مليون جنيه لإنشاء 6 محطات رفع وشبكات الانحدار وخطوط الطرد، بالإضافة إلى إنشاء محطة المعالجة بطاقة تصل إلى 27 ألف م3/ يومياً بقيمة تقديرية 200 مليون جنيه.

وأوضحت المهندسة رقية حماد، رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أنه من ضمن المشروعات المتوقع إنهاؤها خلال العام المالى الحالى مشروع الصرف الصحى بقرية الجعافرة بمركز دراو بتكلفة 44 مليون جنيه، بجانب مشروع الصرف الصحى بقرى توشكى شرق وغرب وأبو سمبل وأيضاً محطة معالجة توشكى بمركز نصر النوبة بطاقة 17 ألف م3/يوم بتكلفة 120 مليون جنيه، بالإضافة إلى 3 محطات مياه شرب بمدينة مركز إدفو بطاقة 7.2 ألف م3 يومياً بتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه.























