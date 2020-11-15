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تكليف "الفيومى" وكيلا لوزارة التربية والتعليم بالقليوبية خلفا لـ "عجلان"

الأحد، 15 نوفمبر 2020 09:42 م
تكليف "الفيومى" وكيلا لوزارة التربية والتعليم بالقليوبية خلفا لـ "عجلان" طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، قرار بنقل طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ليكون وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، وتكليف السيد الفيومى مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط لتولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

وكان طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أكد على ضرورة الانتهاء من كافة الصيانات التى تتم داخل المدارس قبل بدء العام الدراسى الحالى، بالإضافة إلى دهان الأسوار فى جميع المدارس، وعدم كتابة أى عبارات دعائية للانتخابات أو كتابة إعلانات للسناتر ومراكز الدروس الخصوصية عليها.

وشدد "عجلان"، على جميع مديرى الإدارات بالتنبيه على مديرى المدارس بدهان كل الأسوار لإزالة أى عبارات دعائية مكتوبة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وحضره عاطف سلامة وكيل المديرية، ومديرى الإدارات ومديرين العموم والوكلاء لمناقشة  آخر الاستعدادات والتجهيزات لبدء العام الدراسي الجديد.


تعليم القليوبية

مدارس القليوبية

اخبار مصر

وزير التربية والتعليم

طه عجلان

السيد الفيومى

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