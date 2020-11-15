تحطم سيارتين وسقوط لوحات إعلانية وغرق بعض المنازل بسبب الطقس السيئ بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

تسبب موجة الطقس السيئ التى ضربت محافظ الدقهلية، وارتفاع سرعة الرياح مما أدى إلى سقوط أمطار غزيرة وثلوج، وتسبب فى وقوع عدد من الخسائر المادية والبشرية.



وأصيب اثنان بشارع الجمهورية بإصابات مختلفة، وتحطمت سيارتين ملاكى نتيجة سقوط بلكونة منزل عليهما أثناء وقوفهما أسفل العقار، مما أدى إلى تحطم مقدمة سيارة وتحطم أخرى بالكامل، وإصابة صاحبه بكسر فى الكتفز



كما شاهدت الشوارع المختلفة بمدينة المنصورة سقوط لوحات إعلانية كبيرة، وكذلك أجزاء من التكيفات نتيجة سرعة الرياح، كما سقطت بوابات خشبية على عدد من المحلات خلال افتتاح أحد المحلات بشارع قناة السويس.



وقد تأثرت مدينة المنصورة بعد تجمع كميات كبيرة من الأمطار خاصة فى المناطق المنخفضة، مما أدى إلى بطء وتوقف حركة السير به، كما تبين غرق عدد من المنازل فى بعض المناطق العبيد بمدينة المنصورة وطلخا ومركز المنصورة.



وقد أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تعطيل الدراسة اليوم بالمدارس والجامعات نتيجة لسوء الأحوال الجوية، ووجه لرؤساء مجالس المدن والأحياء بالتحرك نحو رفع تراكمات المياه من الشوارع لتسير حركة المرور بالشوارع.