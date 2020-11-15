تجديد الثقة للمهندس ياسر الشهاوى رئيسا لشركة مياه الشرب بالمنيا لمدة عام

المنيا-حسن عبد الغفار

قررت الجمعية العمومية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المنعقدة اليوم الأحد بتقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، تجديد الثقة للمهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيساً لمجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، والعضو المنتدب ومجلس الإدارة الحالى لمدة عام.

وأشادت الجمعية العمومية بأداء شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، والمجهودات المبذولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، حيث تم عرض واعتماد الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى 2020 / 2021 .

كما ركزت الجمعية على أهمية تنشيط التحصيل باعتباره الركيزة الأساسية لدخل الشركة ومتابعة حل شكاوى المواطنين وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن .