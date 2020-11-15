تأجيل محاكمة 3 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه فى السلام لـ3 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، تأجيل محاكمة 3 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه فى السلام لجلسة 3 فبراير المقبل.

وأسندت النيابة للمتهمين "أحمد.م"، سائق، و " عوض.ص"، قهوجى، و " على.س"، سائق، تهمة سرقة وأخر مجهول المسروقات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات، والمملوكة للمجنى عليه " سعدى.ي" وكان ذلك بالطريق العام وبإحدى وسائل النقل البرية بالإكراه الواقع عليه، بأن استغلوا استقلاله السيارة رفقتهم وأشهر المتهم الثانى سلاح أبيض فى وجهه مهدداً إياه بإيذائه، ومطالبا إياه بتسليم كافة متعلقاته، فيصوت الرعب فى نفسه وتمكنوا بتلك الطريقة من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص واستخدامها فى تهديد المواطنين.