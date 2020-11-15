انهيار أجزاء من عقار بسبب الأمطار فى الإسكندرية وإتلاف سيارة

البداية تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ بانهيار سقف فى الدور الأخير وانهيار بلكونة فى الدور الأول بالعقار رقم 145 شارع النظام متفرع من ابن سهلان بمنطقة القبارى، بسبب سقوط الأمطار.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية الي مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار قديم مكون من 5 طوابق يوجد به شقتين فقط مشغولتين بالسكان بالدور الأول والثانى والباقى خالى من السكان ولا يوجد إصابات.

أسفر الانهيار عن إتلاف سيارة كانت متواجدة أسفل العقار، وتبين أن سبب الانهيار سقوط الأمطار الغزيرة، مما أدي إلي تآكل المبنى، تم وضع الحواجز الحديدية حول العقار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.