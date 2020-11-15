اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 نوفمبر 2020 01:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انهيار أجزاء من عقار بسبب الأمطار فى الإسكندرية وإتلاف سيارة

الأحد، 15 نوفمبر 2020 12:33 م
انهيار أجزاء من عقار بسبب الأمطار فى الإسكندرية وإتلاف سيارة انهيار عقار - أرشيفية
الإسكندرية ـ أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت منطقة مينا البصل غرب الإسكندرية، انهيار أجزاء من عقار دون إصابات بسبب الأمطار، وانتقلت الحماية المدنية لمكان الحادث وتم وضع كردون وحواجز حديدية لمنع مرور المواطنين.

البداية تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ بانهيار سقف فى الدور الأخير وانهيار بلكونة فى الدور الأول بالعقار رقم 145 شارع النظام متفرع من ابن سهلان بمنطقة القبارى، بسبب سقوط الأمطار. 
 
علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية الي مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار قديم مكون من 5 طوابق يوجد به شقتين فقط مشغولتين بالسكان بالدور الأول والثانى والباقى خالى من السكان ولا يوجد إصابات.
 
أسفر الانهيار عن إتلاف سيارة كانت متواجدة أسفل العقار، وتبين أن سبب الانهيار سقوط الأمطار الغزيرة، مما أدي إلي تآكل المبنى، تم وضع الحواجز الحديدية حول العقار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 

 

 


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

انهيار عقار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أول أيام الطقس السيىء.. محافظة الدقهلية تشهد وفاة شخصين بسبب سرعة الرياح.. وتحطم سيارتين إثر انهيار بلكونة.. وسقوط 3 أعمدة إنارة ولوحات إعلانية فى المنصورة.. والأمطار تغرق عدد من المنازل والمحافظ يعلق الدراسة

الأحد، 15 نوفمبر 2020 02:41 ص

انهيار بلكونة بعقار فى منطقة مساكن الشناوى بمدينة المنصورة

الأحد، 13 سبتمبر 2020 09:11 م

انهيار بلكونة منزل ولجنة هندسية تكشف خطورة البيت الداهمة على السكان.. صور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 05:23 م

انهيار بلكونة عقار بحى غرب المنصورة دون خسائر بالأرواح

الأحد، 23 أغسطس 2020 11:14 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة