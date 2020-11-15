العثور على جثة طفلة حديثة الولادة وسط أكوام القمامة فى المحلة

الغربية - مصطفى عادل

شهدت المنطقة الصناعية التابعة لقسم ثالث المحلة بمحافظة الغربية، العثور على جثة طفلة حديثة الولادة ملقاة وسط أكوام القمامة، وتم إخطار شرطة النجدة بالواقعة.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد هشام نوار مأمور قسم ثالث المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة ملقاه وسط القمامة.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وسيارة إسعاف وتبين ان الطفلة متوفاه وترتدي ملابسها كامله، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.