الأردن يطالب باختيار أمين عام جديد لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

قالت مصادر دبلوماسية لـ"اليوم السابع" إن المملكة الأردنية الهاشمية أرسلت مذكرة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، تطالب فيها بإدراج بند خاص باختيار الامين العام الجديد للمجلس من بين ترشيحات الدول الأعضاء، علمًا بأن هناك دولتين أعضاء بالمجلس قدما مرشحين لشغل المنصب وهما الأردن وموريتانيا.

ومن المقرر أن موضوع اختيار أمين عام جديد لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، سيتم مناقشته خلال أعمال الدورة 110 لمجلس الوحدة الذى سيعقد الاسبوع الأول من ديسمبر 2020.

وكان مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أوصى فى اجتماعه الاستثنائى، الذى عقد فى شهر يوليه الماضى، بمقر الأمانة العامة للمجلس على مستوى المندوبين، بعدم التمديد للأمين العام الحالى لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع والذى انتهت مدته القانونية يوم 10 يونيو الماضى، وإعلان شغور منصب الأمين العام للمجلس .