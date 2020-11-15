إغلاق مركز اقتراع للانتخابات المولدافية فى فرانكفورت بعد بلاغ عن قنبلة

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أعلنت وزارة خارجية مولدوفا، إنه تم وقف عمل مركز اقتراع للانتخابات الرئاسية المولدافية في فرانكفورت في ألمانيا، بعد اتصال هاتفي أبلغ عن وجود قنبلة هناك.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" – مساء اليوم الأحد - إن الشرطة في مدينة فرانكفورت الألمانية، تلقت مكالمة هاتفية زعمت بوجود قنبلة في مركز الاقتراع رقم 1/349 في فرانكفورت".

وأشار البيان إلى أن الهيئات الأمنية المختصة تقوم بالتحقيقات اللازمة حيال هذه الواقعة.