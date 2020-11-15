اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 نوفمبر 2020 08:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إغلاق مركز اقتراع للانتخابات المولدافية فى فرانكفورت بعد بلاغ عن قنبلة

الأحد، 15 نوفمبر 2020 07:37 م
إغلاق مركز اقتراع للانتخابات المولدافية فى فرانكفورت بعد بلاغ عن قنبلة شرطة ألمانيا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة خارجية مولدوفا، إنه تم وقف عمل مركز اقتراع للانتخابات الرئاسية المولدافية في فرانكفورت في ألمانيا، بعد اتصال هاتفي أبلغ عن وجود قنبلة هناك.
وقالت الوزارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" – مساء اليوم الأحد - إن الشرطة في مدينة فرانكفورت الألمانية، تلقت مكالمة هاتفية زعمت بوجود قنبلة في مركز الاقتراع رقم 1/349 في فرانكفورت". 
وأشار البيان إلى أن الهيئات الأمنية المختصة تقوم بالتحقيقات اللازمة حيال هذه الواقعة.


مولدوفا

قنبلة

انتخابات الرئاسة فى مولدوفا

مدينة فرانكفورت الألمانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة