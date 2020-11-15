أمريكية عمرها 94 عاما تكذب حملة ترامب بعد وصفها بالموتى: أعطيت صوتى لـ بايدن

كتب آسر أحمد

مازالت الانتخابات الرئاسية الأمريكية تثير الجدل محلياً ودولياً، فبعد إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالانتخابات ليصبح الرئيس الأمريكي الـ 46 للولايات المتحدة الامريكية، انطلقت عدة دعاوى قضائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للطعن في شفافية الانتخابات ووصفها بالمزورة لحساب الحزب الديمقراطي.

وفي واقعة جديدة كشفت عنها صحيفة الديلي ميل البريطانية، أكدت من خلالها أن الناخبة التي وصفتها حملة الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، بـ "الموتى"، مازالت حية حتي الآن، حيث خرجت الأمريكية ليندا كيسلر صاحبة الـ 94 عاماً، في مقطع فيديو لتعلن عن تواجدها ومشاركتها بشكل قانوني في الانتخابات الأمريكية لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ونقلت الصحيفة البريطانية، مقطع الفيديو الذي ظهرت من خلاله السيدة الأمريكية لتعلن عن تواجدها وعدم موتها، مؤكدة على مشاركتها بشكل قانوني في الانتخابات الأمريكية لصالح بايدن، لتجبر تاكر كارلسون المذيع الموالي لترامب للاعتذار لها والاعتراف بالخطأ.

ونفت السيدة الأمريكية مشاركة زوجها في التصويت، حيث أكدت على وفاته في 2006، وعدم استخدامها لاسمه في التصويت كما ادعت حملة ترامب يوم الأربعاء الماضي، لتقلب الطاولة على الحملة التي اتهمت مشاركة الأموات في الانتخابات الأمريكية بولاية جورجيا.



الناخبة الامريكية صاحبة الـ 94 عاماً

وكانت قد أعلنت حملة الرئيس الأمريكى ترامب منذ عدة أيام، أن اسم الأمريكية ليندا كيسلر تم مشاركتها في عملية التصويت بالرغم من وفاتها، وأكدت الحملة أنها توفت عام 2003، وهو ما نفته السيدة الأمريكية بإعلان وجودها ومشاركتها في التصويت.



جانب من العملية الانتخابية

وعلى جانب آخر، قالت حملة ترامب، إنها تدرس التركيز على قضية الناخبين الذين لم يسمح لهم بالتصويت، وأوضحت حملة ترامب، أن قضية الطعن في نتائج أريزونا غير مؤثرة كون بايدن متقدم بقوة، وسحبت حملة ترامب الطعن في نتائج أريزونا كون الفارق كبيرا مع بايدن، وكان محامو ترامب أعلنوا الانسحاب من تمثيله في الطعون المرفوعة ضد نتائج انتخابات بنسلفانيا.