اليوم السابع
Ads
السبت، 14 نوفمبر 2020 03:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

هجوم إرهابى على شركة الكهرباء العامة الليبية بالرويس

السبت، 14 نوفمبر 2020 02:00 م
هجوم إرهابى على شركة الكهرباء العامة الليبية بالرويس انفجار _ صورة أرشيفية
طرابلس /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الشركة العامة للكهرباء الليبية، إقدام مجموعة إرهابية خارجة عن القانون، اليوم السبت، بالتهجم على محطة الرويس والاعتداء بالضرب على مشغلى المحطة وتهديدهم بالقتل، وأجبرتهم على فصل بعض الخطوط الرئيسية.

وقالت الشركة - فى بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية - "إن هؤلاء الخارجين عن القانون لم يكتفوا بذلك، بل قاموا برمى وابل من الرصاص على أجهزة المحطة مما أدى إلى تلفها وخروجها عن الخدمة".

وناشدت الشركة العامة للكهرباء الليبية كل الجهات الأمنية بالتدخل السريع لحل هذه الإشكاليات وحماية مكونات الشبكة الكهربائية.

 


هجوم إرهابى

شركة الكهرباء الليبية

الرويس

ليبيا

أخبار ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مخاوف من غرق 20 مهاجرا بعد تحطم مركبهم قبالة سواحل ليبيا

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 04:50 م

الإدعاء الفرنسى: التحقيق فى تمويل ليبيا لحملة ساركوزى لا تعتمد على أقوال تقى الدين فقط

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 03:22 م

أردوغان بلطجى فاشل من ليبيا إلى أرمينيا.. حاول نهب نفط ليبيا ودعم داعش بسوريا مقابل الحصول عليه..قادته أطماعه فى نفط القوقاز لمساندة أذربيجان.. محاولاته لنهب غاز المتوسط خابت.. وبلاده تعانى جراء سياساته الفاشلة

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 12:36 م

كورونا حول العالم.. رئيس وزراء فرنسا يستبعد تخفيف القيود المفروضة.. العراق يسجل 3298 إصابة جديدة و50 حالة وفاة.. والسعودية تسجل 311 حالة و15 وفاة.. ليبيا تسجل 919 إصابة و823 إصابة و5 وفيات بين الفلسطينيين

الخميس، 12 نوفمبر 2020 09:48 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة