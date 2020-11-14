اليوم السابع
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مياه المنيا: المقابلات الشخصية لامتحانات السائقين والفنيين أون لاين

السبت، 14 نوفمبر 2020 03:27 م
مياه المنيا: المقابلات الشخصية لامتحانات السائقين والفنيين أون لاين المهندس ياسر الشهاوى رئيس شركة مياه المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

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قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه المنيا والعضو المنتدب، إنه بناءا على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بأخذ كافة التدابير الاحترازية فى ظل جائحة كورونا فأنه تم عمل المقابلات الشخصية لامتحانات السائقين والفنيين أون لاين.

وأضاف "الشهاوى" فى بيان له، أن هذه الاجراءات سيتم عملها فى كافة الاختبارات المقبلة بالتعاون مع الشركة القابضة مع تطبيق التباعد فى قاعات التدريب وارتداء الكمامة لحماية كافة العاملين بالشركة والمترددين عليها.
 
وأكد "الشهاوى"، أن الشركة مستمرة فى التحول الرقمى كسبيل لتقليل التجمعات ولتسهيل العمل داخل كافة فروع الشركة وتيسرا على مواطنى المحافظة.
 

 

 


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