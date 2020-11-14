مياه المنيا: المقابلات الشخصية لامتحانات السائقين والفنيين أون لاين

وأضاف "الشهاوى" فى بيان له، أن هذه الاجراءات سيتم عملها فى كافة الاختبارات المقبلة بالتعاون مع الشركة القابضة مع تطبيق التباعد فى قاعات التدريب وارتداء الكمامة لحماية كافة العاملين بالشركة والمترددين عليها.

وأكد "الشهاوى"، أن الشركة مستمرة فى التحول الرقمى كسبيل لتقليل التجمعات ولتسهيل العمل داخل كافة فروع الشركة وتيسرا على مواطنى المحافظة.