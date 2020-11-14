اليوم السابع
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السبت، 14 نوفمبر 2020 10:42 م
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مقتل 10 أشخاص في حريق في مستشفى لعلاج مرضى كورونا برومانيا

السبت، 14 نوفمبر 2020 10:26 م
مقتل 10 أشخاص في حريق في مستشفى لعلاج مرضى كورونا برومانيا حريق - أرشيفية
رويترز

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قالت وكالة الطوارئ الرومانية إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم اليوم السبت خلال حريق شب في مستشفى يعالج مرضى فيروس كورونا.

واندلع الحريق في إحدى غرف العناية المركزة بمستشفى مقاطعة بياترا نيامت وامتد إلى غرفة مجاورة. وقال مسؤولون إنه لم يعرف سبب الحريق .

وقالوا إن سبعة أشخاص أصيبوا وفي حالة حرجة بينهم طبيب .

وقال ممثلو الادعاء إنهم سيجرون تحقيقا لمعرفة سبب أكثر الحرائق دموية في رومانيا منذ عام 2015 عندما لقي 65 شخصا حتفهم في حريق في ملهى ليلي في العاصمة بوخارست . وسجلت رومانيا 353185 حالة إصابة بفيروس


حريق بوحدة رعاية مركزة

مرضى كورونا في رومانيا

كورونا في رومانيا

رومانيا

كورونا

حريق

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