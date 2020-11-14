اليوم السابع
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مستشفى المبرة بالشرقية تستقبل 12 ألف حالة ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة

السبت، 14 نوفمبر 2020 03:00 ص
مستشفى المبرة بالشرقية تستقبل 12 ألف حالة ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة الدكتور رضا الديب مدير مستشفى المبرة
الشرقية- فتحية الديب

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قال الدكتور رضا الديب مدير مستشفى المبرة للتأمين الصحى بالزقازيق بمحافظة الشرقية، إن المستشفى استقبل على مدار الأيام الماضية 12000حالة ما بين فحص وعلاج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف.

وأضاف لـ" اليوم السابع"، أن المبادرة تهدف إلى المتابعة والفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 عام، والمواطنين من عمر 18 حتى 40 عاما المسجلين بقاعدة بيانات 100 مليون صحة ويعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر فى الدم عن المعدلات الطبيعية، موضحا أن المبادرة استقبلت المترددين الذين يخضعون للتأمين الصحى أو خارج التأمين.

يذكر أن مستشفى المبرة للتأمين الصحى بالزقازيق حصلت على المركز الثانى بين وحدات فرع الهيئة بالشرقية، فى مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، للأمراض المزمنة، فضلا عن القضاء على العديد من قوائم الانتظار فى العديد من الأقسام.

 


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