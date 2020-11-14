محافظ الشرقية يمنح مسئولة التفتيش المالى والإدارى بمديرية الصحة مكافأة وشهادة تقدير

الشرقية - إيمان مهنى

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فيروز حافظ السيد مسئولة التفتيش المالى والإدارى بمديرية الصحة بمنحها شهادة تقدير ومكافأة مالية تحفيزاً وتقديراً لمتابعتها لعملها على الوجه الأكمل وتحقيق الانضباط أثناء المتابعة الدورية داخل المنشآت الصحية، وذلك بمجلس مدينة منيا القمح.

حضر التكريم سعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور هشان مسعود وكيل وزارة الصحة ومحمود المرسى رئيس مركز ومدينة القمح.

وأشاد المحافظ بأداء مسؤولة التفتيش المالى والإدارى بمديرية الصحة، قائلاً إنه عند زيارته المفاجئة لمركز طب الأسرة بالعزيزية بالوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى وللمترددين على المركز، تلاحظ وجود مسؤولة التفتيش المالى والإدارى بمديرية الصحة وقيامها بالتسديد على المتغيبين فى سجل الحضور والانصراف لتحقيق الانضباط فى العمل .

وقال المحافظ، إنه لابد أن يعلم أهلنا بالقرى والكفور إننا متواجدون وحريصون على الخدمة التى تقدم لهم دون تقصير أو انتقاص.

وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإدارى والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيل المقصرين .

ومن جانبها قدمت مسؤولة التفتيش المالى والإدارى بمديرية الصحة الشكر لمحافظ الشرقية على لفتته الكريمة وحرصه على تكريمها بمقر مجلس مدينة منيا القمح، مؤكدة أن هذا التكريم يعد دافعاً لها وحافزاً لمواصلة عملها على الوجه الأكمل ويمثل رسالة لجميع العاملين بالجهاز الإدارى أن القيادة تحرص دائماً على مكافأة المجدين والمخلصين فى عملهم أن لكل مجتهد نصيب.