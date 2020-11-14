اليوم السابع
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خالد صلاح
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مجلس الشيوخ المكسيكي يبدأ دراسة مبادرة لتشريع الماريجوانا

السبت، 14 نوفمبر 2020 07:00 ص
مجلس الشيوخ المكسيكي يبدأ دراسة مبادرة لتشريع الماريجوانا ماريجوانا
وكالات

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بدأ مجلس الشيوخ المكسيكي الجمعة، بالنظر في مشروع قانون حول شرعنة بيع واستهلاك الماريجوانا للأغراض الطبية، في خطوة قد تؤدي لإنشاء أكبر سوق عالمية لهذا النوع من المخدرات.
 
وجرت مناقشة المبادرة في لجنتي الصحة والعدل في مجلس الشيوخ، إضافة إلى لجنة دراسة التشريعات.
 
وينص مشروع القانون على السماح ببيع الماريجوانا وحيازة كميات محدودة منها تصل إلى 28 غراما، وزراعة ما يزيد عن 4 نبتات من القنب في المنازل.
 
ويتضمن المشروع حظر استهلاك الماريجوانا أو التورط في زراعتها وبيعها على القاصرين، إضافة إلى حظر قيادة السيارات تحت تأثيرها.
 
وكان المشرعون المكسيكيون قد أقروا تشريعات خاصة بالاستخدام الطبي للماريجوانا، لكنها لم تنص على شرعية بيعها للمستهلكين.
 
وتنتظر الشركات الكبرى الخاصة بالماريجوانا الطبية إقرار التشريعات الجديدة وتستعد لتدخل السوق المكسيكية التي من المتوقع أن تكون أكبر سوق شرعية للماريجوانا، حيث سيتم بيع وشراء هذه المخدرات بحرية.
 
وكانت المحكمة العليا قد حددت الـ 15 من ديسمبر المقبل بمثابة الموعد الأقصى للمصادقة على المبادرة، التي أيدها الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، آملا منها بأن تقطع المداخيل عن العصابات الإجرامية التي تنشط في المكسيك.

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