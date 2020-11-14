اليوم السابع
Ads
السبت، 14 نوفمبر 2020 10:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عاصفة ترابية تجتاح بورسعيد ورياح شديدة على شاطئ المتوسط.. فيديو

السبت، 14 نوفمبر 2020 05:11 م
عاصفة ترابية تجتاح بورسعيد ورياح شديدة على شاطئ المتوسط.. فيديو سوء الأحوال الجوية فى بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتاحت عاصفة ترابية مدينتى بورسعيد وبورفؤاد منذ قليل، تسودها رياح شديدة مثيرة للأتربة وسط سماء ملبدة بالغيوم وأمطار خفيفة تشهدها الشوارع والميادين، فضلا عن ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط، وانخفاض درجات الحرارة التى أدت إلى عزوف الصيادين عن الميناء، حتى لا تتعرض مراكب الصيد للمخاطر.

ومن جانبه، عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعًا لمناقشة استعدادات المحافظة لموسم الشتاء، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة، ومسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

 

وخلال الاجتماع، وجه محافظ بورسعيد بالاستعداد المكثف من كافة الأجهزة المختصة لاستقبال موسم الشتاء، والتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحى ومتابعة كفاءة محطات الصرف أولا بأول، وإقامة مصارف سيول ومياه أمطار تستوعب الكميات الغزيرة من الأمطار، وذلك استعدادا لتساقط الأمطار بغزارة فى موسم الشتاء القادم، ومواجهة أى تغييرات فى الأحوال الجوية.

 

واستعرض محافظ بورسعيد خطة المحافظة بشأن الاستعدادات لمواجهة الأمطار خلال فصل الشتاء، وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة والأزمات التى قد تنتج عن التغيرات المناخية المفاجئة.


حاله الطقس

اخبار عاجله

الطقس اليوم

عاصفة ترابية

بورسعيد

اخبار بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نوة المكنسة.. موجة من الطقس السيئ تضرب الإسكندرية.. أمطار غزيرة على الطريق الصحراوى.. والأمطار خفيفة ومتوسطة فى شرق ووسط المحافظة.. المحافظ يقرر تعطيل الدراسة اليوم.. والأجهزة التنفيذية تكثف رفع المياه.. صور

السبت، 14 نوفمبر 2020 02:30 م

الأرصاد تكشف عن أماكن الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى الأربعاء المقبل

السبت، 14 نوفمبر 2020 01:48 م

تحسن طفيف فى طقس الإسكندرية وأمطار خفيفة ومتوسطة شرقا.. فيديو لايف

السبت، 14 نوفمبر 2020 01:28 م

الأرصاد تحذر: فرص سقوط الأمطار تمتد للدلتا والقاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة

السبت، 14 نوفمبر 2020 01:14 م

محافظ الإسكندرية يتابع جهود تصريف مياه الأمطار بمنطقة مجمع مثلث الشركات غربا

السبت، 14 نوفمبر 2020 01:04 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة