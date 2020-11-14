عاصفة ترابية تجتاح بورسعيد ورياح شديدة على شاطئ المتوسط.. فيديو

بورسعيد محمد فرج

اجتاحت عاصفة ترابية مدينتى بورسعيد وبورفؤاد منذ قليل، تسودها رياح شديدة مثيرة للأتربة وسط سماء ملبدة بالغيوم وأمطار خفيفة تشهدها الشوارع والميادين، فضلا عن ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط، وانخفاض درجات الحرارة التى أدت إلى عزوف الصيادين عن الميناء، حتى لا تتعرض مراكب الصيد للمخاطر.

ومن جانبه، عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعًا لمناقشة استعدادات المحافظة لموسم الشتاء، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة، ومسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ بورسعيد بالاستعداد المكثف من كافة الأجهزة المختصة لاستقبال موسم الشتاء، والتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحى ومتابعة كفاءة محطات الصرف أولا بأول، وإقامة مصارف سيول ومياه أمطار تستوعب الكميات الغزيرة من الأمطار، وذلك استعدادا لتساقط الأمطار بغزارة فى موسم الشتاء القادم، ومواجهة أى تغييرات فى الأحوال الجوية.

واستعرض محافظ بورسعيد خطة المحافظة بشأن الاستعدادات لمواجهة الأمطار خلال فصل الشتاء، وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة والأزمات التى قد تنتج عن التغيرات المناخية المفاجئة.