صرف الدفعة 144 من قروض مشروعات شباب الخريجين بالدقهلية بإجمالى 89 مليون جنيه

الدقهلية شريف الديب

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 144 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة أكتوبر 2020، وذلك بإجمالى مليون جنيه موزعة على 17 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وأضاف مختار، أن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة عدد 61 شاب وفتاه " 20 من الذكور - 41 من الاناث"، وذلك لإقامة مشروعاتهم وقال المحافظ ان بذلك يصل إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخة بلغت 89.725 مليون جنيه استفاد منها 11838 شاب وفتاة " 5675 ذكور - 6163 أناث" ، جاءت تصريحات المحافظ بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضته زينب الامشاطى مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر .

فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للإهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر.