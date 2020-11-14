اليوم السابع
Ads
السبت، 14 نوفمبر 2020 03:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صرف الدفعة 144 من قروض مشروعات شباب الخريجين بالدقهلية بإجمالى 89 مليون جنيه

السبت، 14 نوفمبر 2020 03:21 م
صرف الدفعة 144 من قروض مشروعات شباب الخريجين بالدقهلية بإجمالى 89 مليون جنيه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 144 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة أكتوبر 2020، وذلك بإجمالى مليون جنيه موزعة على 17 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وأضاف مختار، أن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة عدد  61 شاب وفتاه " 20 من الذكور - 41 من الاناث"، وذلك لإقامة مشروعاتهم وقال المحافظ ان بذلك يصل إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب  لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخة بلغت 89.725 مليون جنيه استفاد منها 11838 شاب وفتاة " 5675 ذكور - 6163 أناث" ، جاءت تصريحات المحافظ  بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضته زينب الامشاطى مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.
 
وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات. 
 
وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر .
 
فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للإهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر.
 
 
 

الدقهلية

محافظ الدقهلية

قروض الشباب

المشروعات الصغيرة

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة