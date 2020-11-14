اليوم السابع
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سقوط 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة قبل ترويجها بمنطقة 15 مايو

السبت، 14 نوفمبر 2020 01:03 ص
سقوط 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة قبل ترويجها بمنطقة 15 مايو متهمين _ ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على 3 عاطلين بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائهم فى منطقة 15 مايو، وحرر محضرا بالواقعة.

ونجحت حملة أمنية لرجال المباحث بالقاهرة، فى ضبط 3 عاطلين لهم معلومات مسجلة، بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين المخدر وزنت 190 جرام - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول)، وتم ضبطهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه ، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.


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مواد مخدرة

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