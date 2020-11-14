زيادة قياسية لحالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان لثالث يوم

رويترز

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في اليابان ارتفع إلى 1731 حالة اليوم السبت مسجلا رقما قياسيا جديدا لليوم الثالث على التوالي.

وأظهرت بيانات حكومة مدينة طوكيو أن المدينة سجلت اليوم السبت 352 إصابة أي أكثر من 300 حالة لليوم الرابع على التوالي.

وقال رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا أمس الجمعة إن البلاد في غنى عن فرض حالة طوارئ أخرى للتصدي للجائحة على الرغم من أنها تشهد إصابات يومية بأعداد قياسية مع بدء الطقس البارد.

وكانت الحكومة قد فرضت حالة الطوارئ في أبريل نيسان ورفعتها في أواخر الشهر التالي.

وتتجه اليابان إلى تخفيف القيود لتعزيز الاقتصاد من خلال أنشطة مثل الترويج للسياحة الداخلية والاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية المؤجلة في طوكيو في العام المقبل.