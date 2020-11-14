بولندا تسجل 548 وفاة جديدة بفيروس كورونا

لندن /أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة فى بولندا، اليوم السبت، تسجيل 548 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد ليتجاوز إجمالى عدد الوفيات فى البلاد حاجز الـ10 آلاف حالة وفاة.

وأفادت الوزارة - فى بيان أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية - بتسجيل 25 ألفا و571 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19، وهى أقل من الحصيلة القياسية المسجلة فى 7 نوفمبر الجاري، والتى بلغت 27 ألفا و875 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أنه حتى يوم السبت يشغل مرضى فيروس كورونا 22 ألفا و320 سريراً فى المستشفيات من أصل 35 ألفا و182 سريرا، ويستخدمون 2126 جهاز تنفس من أصل 2805 أجهزة.

كانت بولندا قد فرضت السبت الماضى قيودا جديدة على المتاجر والأماكن الترفيهية والمدارس والفنادق لمواجه الارتفاعات القياسية فى أعداد حالات فيروس كورونا، على أن تظل هذه القيود سارية حتى 29 نوفمبر على أقرب تقدير.