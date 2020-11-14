انقطاع التيار الكهربائى عن مدينة إسنا بالكامل لأعمال الصيانة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت هندسة كهرباء مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تقرر فصل التيار الكهربائي صباح اليوم السبت عن مدينة إسنا بأكملها، وذلك من الساعة 6 صباحا لإجراء بعض أعمال الصيانة اللازمة قبل دخول فصل الشتاء بالمدينة.

وأضافت هندسة كهرباء مدينة إسنا، أنه تقرر أن يتم فصل الكهرباء من الساعة السادسة صباحاً ولحين إنتهاء أعمال الصيانة للمحولات بالكامل، مناشدةً جميع المواطنين بالمناطق المتأثرة بفصل التيار بضرورة إتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتفادى التعطل فى ساعات فصل الكهرباء.

وفى نفس السياق، أعلن مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر بقيادة المهندس محمد سيد سليمان رئيس المدينة، أنه تم تحديد مواعيد السدة الشتوية بمركز إسنا، حيث أصدرت الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة قنا القرار رقم 48 لسنة 2020 بشأن إدارة نظم وتوزيع المياه خلال فترة أقل الاحتياجات للسنة المائية 2020 – 2021، ونص قرار الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة قنا، على أنه سيتم قفل ترعة الكلابية من غروب 19-1-2021 إلى 3-2-2021 لمدة خمسة عشرة يوماً، وقفل ترعة أصفون من غروب 19-1-2021 إلى 3-2-2021 لمدة خمسة عشر يوماً.

كما قاد رجال المدينة حملة مكبرة، لتطهير البرابخ ومخرات السيول فى قرى الشغب والدبابية والحميدات ونجع أبوسعيد، وذلك لمعاينتها علي أرض الواقع والتأكد من أعمال تنظيفها وتجهيزها قبيل دخول فصل الشتاء، لحماية المواطنين بتلك القري من خطر السيول، حيث قاد الحملة المهندسة صباح منصور نائب رئيس مدينة إسنا، وجمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات بالمدينة، بقيادة محسن الشامى مدير عام الكوارث والأزمات بالمحافظة، ولجنة مكونة من الإغاثة والصحة والقرى والتضامن والأزمات والعمليات.