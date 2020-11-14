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الإمارات تسجل 1174 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السبت، 14 نوفمبر 2020 01:46 م
الإمارات تسجل 1174 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة كورونا فى الإمارات
كتب ـ إبراهيم حسان

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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، 1174 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

 

وأعلنت الإمارات، أمس الجمعة، إعادة فتح معابرها الحدودية البرية فيما تعمل على دعم الاقتصاد الذي يعاني من آثار جائحة فيروس كورونا، ووفقا للبيان الصادر، فإن المواطنين العمانيين لن يحتاجوا إلى إذن لدخول البلاد اعتبارا من 16 نوفمبر تشرين الثاني، لكنهم سيحتاجون إلى أن تكون نتائج فحوص فيروس كورونا سلبية، فين حين لم تذكر تفاصيل بشأن أي تغييرات للمواطنين السعوديين.


الامارات

كورونا

كورونا فى الامارات

لقاح كورونا

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