اليوم السابع
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خالد صلاح
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15 إصابة جديدة بكورونا فى موريتانيا والإجمالى يصل 7900 حالة

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 02:00 ص
15 إصابة جديدة بكورونا فى موريتانيا والإجمالى يصل 7900 حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
نواكشوط أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، وشفاء شخص واحد.

ونقلت الإذاعة الموريتانية عن بيان للوزارة القول إن إجمالى الإصابات المؤكدة فى البلاد ارتفع إلى 7 آلاف و900 حالة، منها 7 آلاف و500 حالة شفاء، و165 وفاة.

وكانت وزارة الصحة الموريتانية أعلنت الثلاثاء الماضى، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وشفاء 6 أشخاص.

وأشارت الوزارة - في بيان نقلته الإذاعة الموريتانية - إن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 7833 حالة، فيما تم شفاء 7485 حالة، ووفاة 165 حالة.

 


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