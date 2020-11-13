اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 نوفمبر 2020 08:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصرع فتاة وإصابة آخرين فى حادث تصادم بمحافطة حولى بالكويت.. فيديو

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 05:45 م
مصرع فتاة وإصابة آخرين فى حادث تصادم بمحافطة حولى بالكويت.. فيديو آثار الحادث
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقيت فتاة فلبينية مصرعها فى حادث تصادم، وقع اليوم الجمعة، بين مركبة رباعية وباص نقل ركاب، فى شارع ابن خلدون فى مدينة حولى بالكويت، كما أصيب قائد المركبة الرباعية وهو مواطن كويتي، حيث بترت إحدى ساقيه، كما أدى الحادث إلى إصابة 4 من ركاب الباص وتم نقلهم إلى المستشفى.

 

 

فيما أفاد شهود عيان، وفقا لوسائل إعلام كويتية، بأن صاحب المركبة الرباعية قد تجاوز الإشارة الحمراء.

EmtSIiUW8AAbmnr
 
فى سياق مختلف، سجلت دولة الكويت 718 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال 24 ساعة، وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، فى إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا ، أمس الخميس، تسجيل 773 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، ليصل إجمالى الإصابات المؤكدة 134.932 حالة، مقابل شفاء 688 حالة، ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 125.593 حالة، وتوفى 4 حالات ليصل إجمالى عدد الضحايا 830 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.
 
EmtSJE8W8AACM25
 
EmtSJjfXMAAIMeR
 
EmtSKBnXMAMbx2d
 

الكويت

حولي

حادث سير فى الكويت

محافظة حولى

اخبار الكويت

حوادث الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة