مصرع فتاة وإصابة آخرين فى حادث تصادم بمحافطة حولى بالكويت.. فيديو

كتب محمد تهامى زكى

لقيت فتاة فلبينية مصرعها فى حادث تصادم، وقع اليوم الجمعة، بين مركبة رباعية وباص نقل ركاب، فى شارع ابن خلدون فى مدينة حولى بالكويت، كما أصيب قائد المركبة الرباعية وهو مواطن كويتي، حيث بترت إحدى ساقيه، كما أدى الحادث إلى إصابة 4 من ركاب الباص وتم نقلهم إلى المستشفى.

فيديو / مقتل فتاة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم في منطقة حولي. pic.twitter.com/DUw636qrTR — المجلس (@Almajlliss) November 13, 2020

فيما أفاد شهود عيان، وفقا لوسائل إعلام كويتية، بأن صاحب المركبة الرباعية قد تجاوز الإشارة الحمراء.





فى سياق مختلف، سجلت دولة الكويت 718 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال 24 ساعة، وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، فى إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا ، أمس الخميس، تسجيل 773 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، ليصل إجمالى الإصابات المؤكدة 134.932 حالة، مقابل شفاء 688 حالة، ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 125.593 حالة، وتوفى 4 حالات ليصل إجمالى عدد الضحايا 830 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد .











