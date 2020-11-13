اليوم السابع
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الجمعة، 13 نوفمبر 2020 09:35 م
خالد صلاح
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مصدر مقرب لترامب يؤكد دونالد سيقوم "بالأمر الصائب" بعد إحصاء كل الأصوات

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 09:35 م
مصدر مقرب لترامب يؤكد دونالد سيقوم "بالأمر الصائب" بعد إحصاء كل الأصوات دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)

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قال مصدر مقرب بارز إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال اليوم الجمعة إنه شخص "واقعي" سيمتثل للدستور الأمريكى بعد إحصاء كل الأصوات المشروعة، لكنه ينتظر ليرى كيف ستوثق الولايات الأمريكية النتائج النهائية للانتخابات.

 

وقال مراسل فوكس نيوز جيرالدو ريفيرا فى منشور على تويتر ومقابلة مع الشبكة إن ترامب اتصل به فى وقت سابق. ويشعر ترامب بالقلق بشأن المساعى فى عدة ولايات فيما يتعلق بإحصاء الأصوات بعد أن حسمت الانتخابات لصالح منافسه الديمقراطى جو بايدن فى مطلع هذا الأسبوع.

 

وكتب ريفيرا على تويتر أن ترامب أبلغه بأنه سيقوم "بالأمر الصائب" عندما يتم إحصاء جميع الأصوات المشروعة

 


الانتخابات الامريكية

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