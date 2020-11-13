مدرسة تتهم شخص بصفعها على وجهها..والمشكو في حقه ينكر

اتهمت مدرسة شخص بالتعدي عليها وصفعها على وجهها ، وباستجواب المشكو في حقه انكر ذلك.

ونشرت سيدة على صفحة بالفيس بوك تتهم شخص بالتعدى عليها وصفعها على وجهها حال تواجدها بجوار موقف أتوبيسات خاص .

بالفحص تم التوصل للسيدة القائمة على نشر الخبر وإتضح أنها ( مدرسة، مقيمة بدائرة قسم التجمع الأول) وبسؤالها عما تم نشره بمعرفتها أيدت ذلك ونفت علمها بذلك الشخص أو سبب تعديه عليها وتم بإرشادها التوصل لمحل الواقعة.. وعقب ذلك تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه ولم يعلل سبب لإتهامها له بذلك فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.