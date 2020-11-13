محامو ترامب ينسحبون من تمثيله فى الطعون ضد نتائج انتخابات بنسلفانيا

كتب أحمد عبد الرحمن

أعلن محامو ترامب الانسحاب من تمثيله في الطعون المرفوعة ضد نتائج انتخابات بنسلفانيا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز ، إنه بعد ساعات من تكرار الرئيس ترامب ، تقرير لا أساس له بأن نظام ماكينة التصويت قد حذف 2.7 مليون من الأصوات لصالح ترامب على مستوى البلاد، تمت مناقضته بشكل مباشر من قبل مجموعة من مسئولى الانتخابات المحليين والفيدراليين وعلى مستوى الولايات، الذين أصدروا بيانا أمس يعلنون فيه صراحة أن الانتخابات كان الأكثر أمانا فى التاريخ الأمريكى، وأنه لا يوجد دليل على أن أى نظام للتصويت تم تقويضه.