اليوم السابع
Ads
السبت، 14 نوفمبر 2020 06:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فرنسا تحذر من المماطلة في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لإهدار فرصة الدعم

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 11:24 م
فرنسا تحذر من المماطلة في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لإهدار فرصة الدعم عون و ماكرون
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد مستشار الرئيس الفرنسي لشئون شمال أفريقيا والشرق الأوسط باتريك دوريل وجوب تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في أسرع وقت ممكن، مشددا على أن الاستمرار في المماطلة بالتأليف الحكومي من شأنها إضاعة الفرصة المتاحة، ومن ثم عدم انعقاد أي مؤتمر دولي لدعم لبنان وضياع المساعدات، التي سبق وتقررت لصالحه خلال مؤتمر (سيدر) الذي عقد في باريس عام 2018.
 
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الموفد الفرنسي مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، مساء اليوم، في إطار الاجتماعات التي يعقدها "دوريل" مع رؤساء وزعماء القوى السياسية اللبنانية.
 
وقال الموفد الفرنسي لـ "جعجع" إنه أبلغ هذا الموقف، في شأن عملية تشكيل الحكومة الجديدة، لجميع من التقاهم على مدى يومي أمس واليوم من زعماء القوى السياسية اللبنانية، مشيرا إلى أن الوقت بالغ الحرج، وأن تشكيل الحكومة الجديدة يمثل الفرصة الأخيرة للبلاد.
 
من جانبه، حمّل جعجع - دوريل رسالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطلب فيها دعم فرنسا للطلب الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس؛ من أجل إرسال لجنة تقصي حقائق حول انفجار ميناء بيروت البحري، الذي وقع في 4 أغسطس الماضي في سبيل كشف ملابساته وتحقيق العدالة.
 
وكان مستشار الرئيس الفرنسي قد التقى على مدى يومي أمس واليوم بالرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، إلى جانب عدد من رؤساء وزعماء القوى السياسية اللبنانية الرئيسية.

فرنسا

تشكيل الحكومة اللبنانية

لبنان

الحكومة اللبنانية

اخبار لبنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد أهمية رفع جاهزية المستشفيات للتعامل مع كورونا

الخميس، 12 نوفمبر 2020 03:23 م

البطريرك المارونى يدعو لتشكيل حكومة لبنانية من الاختصاصيين بعيدا عن المحاصصة

الأحد، 08 نوفمبر 2020 02:48 م

رئيس الحكومة اللبنانية يطالب بـ "التدقيق الجنائي" في حسابات البنك المركزي

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 11:53 ص

مطارنة الكنيسة المارونية يطالبون بحكومة لبنانية بعيدة عن الانتماءات السياسية

السبت، 31 أكتوبر 2020 02:04 م

سعد الحريرى ينفى تسريبات تشكيل الحكومة اللبنانية: غير دقيقة

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 09:37 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة