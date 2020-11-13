اليوم السابع
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الجمعة، 13 نوفمبر 2020 09:35 ص
خالد صلاح
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عدد مرضى كورونا داخل وحدات العناية المركزة فى ألمانيا بلغ 3186 شخصا

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 03:00 ص
عدد مرضى كورونا داخل وحدات العناية المركزة فى ألمانيا بلغ 3186 شخصا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أ.ش.أ

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قالت الجمعية الألمانية متعددة التخصصات للطب المكثف وطب الطوارئ ، إن عدد مرضى فيروس كورونا المستجد  الذين جرى إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة فى ألمانيا بلغ 3186 شخصا، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق منذ بدء الوباء.

 

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن 56% من المرضى فى وحدات العناية المركزة يحتاجون فى الوقت الحالى إلى التنفس الصناعي، وذلك من دون التطرق للمزيد.

 

يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالى بفيروس كورونا المستجد فى ألمانيا يبلغ حوالى 737 ألفا.

 


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