اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 نوفمبر 2020 09:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة الغربية تفحص جميع المخالطين لـ محمد صلاح بعد إصابته بكورونا

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 06:31 م
صحة الغربية تفحص جميع المخالطين لـ محمد صلاح بعد إصابته بكورونا محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن المديرية ستدفع غدا بفرق الترصد لقرية نجريج مسقط رأس اللاعب محمد صلاح لفحص المخالطين له بعد إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه سيتم فحص والديه وأقاربه وأهالى القرية الذين خالطوه في حفل زفاف شقيقه، مشيرا إلى أنه سيتم عزل من يظهر عليهم أعراض أما من لم يظهر عليهم أعراض سيتم وضعهم تحت الملاحظة المستمرة.

وكان تعرض النجم المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى للإصابة بفيروس كورونا، عقب خضوعه لمسحة جديدة ضمن صفوف المنتخب الوطنى.

وأصدر اتحاد الكرة بيان، قال خلاله أن المسحة الطبية التى أجريت على بعثة منتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم أظهرت إصابة نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعانى من أى أعراض، فيما جاءت مسحة باقى أعضاء الفريق سلبية.

وخضع نجمنا الدولى للبرتوكول الطبى بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزى، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين.


محمد صلاح

اخبار عاجله

كورونا

صحة الغربية

محمد صلاح وكورونا

اخبار محمد صلاح

المنتخب الوطنى

اصابة صلاح بكورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة