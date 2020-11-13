رئيس كوريا الجنوبية يهنئ قادة الكونجرس الأمريكي على الانتخابات

وبالإضافة إلى بيلوسي أرسل الرئيس رسائل إلى 11 شخصا آخرين في مجلس الشيوخ وهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وزعيم الأغلبية في مجلس النواب سيتيني هوير، وزعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية جيمس ريتش، ورئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جيمس إنهوف، والرئيس المشترك للتجمع الكوري بالكونجرس جو ويلسون.