اليوم السابع
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رئيس كوريا الجنوبية يهنئ قادة الكونجرس الأمريكي على الانتخابات

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 08:18 ص
رئيس كوريا الجنوبية يهنئ قادة الكونجرس الأمريكي على الانتخابات رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن
وكالات

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هنأ رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وشخصيات بارزة أخرى في الكونجرس الأمريكي بفوزهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وحثهم على مواصلة دعمهم للتحالف الكوري الأمريكي، وفقا لما أفاد به البيت الأزرق اليوم الجمعة.

وفي برقية تهنئة، أعرب مون عن امتنانه لقادة الكونجرس والمنظمات المرتبطة بكوريا على دعمهم واهتمامهم بالتحالف، وفقا لما صرح به مكتب مون.

كما طالب مون باستمرار دعمهم واهتمامهم، لكي يصبح التحالف عمودا فقريا لإحلال السلام والرخاء على شبه الجزيرة الكورية والمنطقة.

وبالإضافة إلى بيلوسي أرسل الرئيس رسائل إلى 11 شخصا آخرين في مجلس الشيوخ وهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وزعيم الأغلبية في مجلس النواب سيتيني هوير، وزعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية جيمس ريتش، ورئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جيمس إنهوف، والرئيس المشترك للتجمع الكوري بالكونجرس جو ويلسون.

 


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نانسي بيلوسي

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