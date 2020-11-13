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حملة ترامب تسحب الطعون فى نتائج أريزونا بسبب الفارق الكبير مع بايدن

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 08:55 م
حملة ترامب تسحب الطعون فى نتائج أريزونا بسبب الفارق الكبير مع بايدن ترامب وبايدن
كتب أحمد عبد الرحمن

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سحبت حملة ترامب الطعن فى نتائج أريزونا كون الفارق كبير مع بايدن، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، وأعلن محامو ترامب الانسحاب من تمثيله في الطعون المرفوعة ضد نتائج انتخابات بنسلفانيا.

 

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إنه بعد ساعات من تكرار الرئيس ترامب تقرير لا أساس له بأن نظام ماكينة التصويت قد حذف 2.7 مليون من الأصوات لصالح ترامب على مستوى البلاد، تمت مناقضته بشكل مباشر من قبل مجموعة من مسئولى الانتخابات المحليين والفيدراليين وعلى مستوى الولايات، الذين أصدروا بيانا أمس يعلنون فيه صراحة أن الانتخابات كان الأكثر أمانا فى التاريخ الأمريكى، وأنه لا يوجد دليل على أن أى نظام للتصويت تم تقويضه.


ترامب

حمله ترامب

اريزونا

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