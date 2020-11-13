اليوم السابع
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خالد صلاح
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المغرب يسجل 64 وفاة جديدة بكورونا و6195 إصابة بالوباء

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 03:00 ص
المغرب يسجل 64 وفاة جديدة بكورونا و6195 إصابة بالوباء اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الرباط أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 6195 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 276 ألفا و821 حالة .

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه جرى تسجيل 64 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4570 حالات، كما جرى تسجيل 4297 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالى حالات التعافي226 ألفا و40 حالة.

وأضاف البيان أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 3 ملايين و299 و871 حالة منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب 2 مارس الماضي.

 


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