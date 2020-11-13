اليوم السابع
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الجزائر تدعو لوقف النار وضبط النفس فى منطقة الكركرات بين المغرب وموريتانيا

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 07:10 م
الجزائر تدعو لوقف النار وضبط النفس فى منطقة الكركرات بين المغرب وموريتانيا وزير الشئون الخارجية الجزائرى صبري بوقدوم
كتب أحمد عبد الرحمن

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دعت الجزائر لوقف النار وضبط النفس في منطقة الكركرات، الواقعة بين المغرب ومورتانيا ، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وقالت مصادررسمية، اليوم الجمعة، إن المغرب قرر التدخل لإبعاد جبهة البوليساريو عن معبر الكركارات الحدودى الذي تسيطر عليه منذ ما يقرب الشهر، مما يمنع مرور الشاحنات التجارية المغربية نحو موريتانيا وأفريقيا جنوب الصحراء.

وفى وقت سابق أعلنت خارجية موريتانيا، عن إجراء اتصالات لتهدئة التوتر في منطقة الكركرات، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" .

 

 
 
 

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