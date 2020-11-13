إصابة عضو مجلس النواب عن ولاية آلاسكا بفيروس كورونا

واشنطن أ ش أ

أعلن عضو مجلس النواب الأمريكى عن ولاية آلاسكا، دون يونج (87 عاما)، عن إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما كان قد سخر من الفيروس ووصفه بـ"فيروس البيرة" فى وقت سابق .

وظهرت إصابة يونج فى الوقت الذى حذر فيه حاكم آلاسكا، من خطر امتلاء المرافق الصحية بسبب الانتشار السريع للفيروس فى جميع أنحاء الولاية.

وغرد يونج عبر حسابه على تويتر مؤكدا إصابته بالفيروس، ويعتبر يونج الممثل الوحيد فى البرلمان الأميركى عن ولاية آلاسكا.

وقال فى تغريدته: "أشعر بالقوة، وأتبع الإجراءات المناسبة، وأعمل من المنزل فى آلاسكا".

I have tested positive for COVID-19. I am feeling strong, following proper protocols, working from home in Alaska, and ask for privacy at this time. May God Bless Alaska. — Rep. Don Young (@repdonyoung) November 12, 2020

وأضاف "أطلب الخصوصية فى هذا الوقت".

وكان يونج قد قال فى شهر مارس الماضي، إن القلق من كوفيد-19 "نشأ فى المقام الأول من الهستيريا".

"أطلق عليها فيروس البيرة. كيف يعجبك هذا؟"، قال يونج فى خطاب ألقاه فى مركز للمسنين فى مدينة بالمر فى ألاسكا، فى إشارة إلى نوع بيرة يحمل اسم كورونا، "على أى حال، إنه يهاجمنا نحن كبار السن (..) وأنا واحد منكم"، قال يونج، وأضاف "علينا كأمة، وكولاية، المضى قدما مع نشاطاتنا اليومية".

وكان حاكم الولاية، مايك دونليفي، قد بعث رسالة طوارئ إلى هواتف الولاية مرفقة برابط لفيديو يحذر من "تصعيد" حالات عدوى كورونا.

"بغض النظر عما تؤمن به بشأن الفيروس، الحقائق هى الحقائق. (الحالات التى تتطلب رعاية بالمستشفى) والمرضى من العاملين فى الرعاية الصحية يصلون مراحل لا يمكن تحملها"، قال الحاكم الجمهورى فى الفيديو.