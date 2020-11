إصابة عضو مجلس النواب عن ولاية آلاسكا بفيروس كورونا

أعلن عضو مجلس النواب الأمريكى عن ولاية آلاسكا، دون يونج (87 عاما)، عن إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما كان قد سخر من الفيروس ووصفه بـ"فيروس البيرة" فى وقت سابق .

وظهرت إصابة يونج فى الوقت الذى حذر فيه حاكم آلاسكا، من خطر امتلاء المرافق الصحية بسبب الانتشار السريع للفيروس فى جميع أنحاء الولاية.

وغرد يونج عبر حسابه على تويتر مؤكدا إصابته بالفيروس، ويعتبر يونج الممثل الوحيد فى البرلمان الأميركى عن ولاية آلاسكا.

وقال فى تغريدته: "أشعر بالقوة، وأتبع الإجراءات المناسبة، وأعمل من المنزل فى آلاسكا".

I have tested positive for COVID-19. I am feeling strong, following proper protocols, working from home in Alaska, and ask for privacy at this time. May God Bless Alaska.