إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 52.45 مليون حالة.. وأمريكا فى المقدمة

(رويترز)

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 52.45 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم فى حين وصل إجمالى الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و289 ألفا و498 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالى الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 241809 10418639

الهند 128121 8683916

البرازيل 163373 5748375

فرنسا 42960 1898710

روسيا 32032 1858568

إسبانيا 40461 1437220

المملكة المتحدة 50928 12290195

الأرجنتين 34531 1273356

كولومبيا 33312 1165326

إيطاليا 43589 1066401

- وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها فى القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

19 - 11532 511806

العراق

27 - السعودية 5605 352160

32 - المغرب 4570 276821

39 523 146735

- الإمارات

42 - قطر 234 135132

43 - الكويت 830 134932

44 - الأردن 1547 132086

48 - عمان 1326 119442

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.