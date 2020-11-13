اليوم السابع
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خالد صلاح
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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 52.45 مليون حالة.. وأمريكا فى المقدمة

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 07:25 ص
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 52.45 مليون حالة.. وأمريكا فى المقدمة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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 أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 52.45 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم فى حين وصل إجمالى الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و289 ألفا و498 حالة.

 

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر كانون الأول 2019.

   

    وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:    الدول والمناطق   إجمالى الوفيات  عدد الإصابات المؤكدة

 الولايات المتحدة      241809            10418639

      الهند            128121            8683916

     البرازيل          163373            5748375

      فرنسا            42960             1898710

      روسيا            32032             1858568

     إسبانيا           40461             1437220

 المملكة المتحدة       50928             12290195

    الأرجنتين          34531             1273356

     كولومبيا          33312             1165326

     إيطاليا           43589             1066401

                 - وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها فى القائمة الإجمالية:

   

   

 الدول وترتيبها    عدد الوفيات       عدد الإصابات

 19 -      11532             511806

      العراق                   

   27 - السعودية      5605              352160

   32  -  المغرب      4570              276821

                               

   39      523              146735

  -  الإمارات                  

                               

   42  -    قطر        234              135132

   43  - الكويت        830              134932

  44 -  الأردن        1547            132086

   48 -   عمان        1326              119442

        

    المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.

 


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