اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 نوفمبر 2020 01:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

CDC يضع إرشادات جديدة لارتداء الكمامة ومنعها للعدوى للمرضى والأصحاء

الخميس، 12 نوفمبر 2020 11:00 م
CDC يضع إرشادات جديدة لارتداء الكمامة ومنعها للعدوى للمرضى والأصحاء الكمامة
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى (CDC)، إرشادات جديدة حول ارتداء القناع أو الكمامة، مما يشير إلى أن الأقنعة قد توفر درجة من "الحماية الشخصية" لمرتديها، من خلال تقليل كمية الفيروس التاجى الذى يستنشقونه، مضيفا أن ارتداء القناع لا يقتصر فقط على إبعاد فيروسات المرضى عن الأشخاص الأصحاء، بل قد يساعد أيضًا بشكل مباشر فى حماية كل من يرتدى القناع، من خلال منعهم من التقاط عدوى جديدة أيضًا.

وقال CDC، وفقا لموقع "إنسايدر"، "إن الجمع بين التحكم في مصدر العدوى (من المرضى) و"الحماية الشخصية لمن يرتدي القناع" من كل فرد في المجتمع يرتدى الأقنعة "من المحتمل أن يكون مكملًا " لكن الأطباء وخبراء الحماية الشخصية وباحثي الأقنعة شددوا جميعًا منذ شهور على أن الأمر ليس بهذه البساطة، وأن فوائد ارتداء الأقنعة تكون بشكل عام أكبر عندما يضعها الأشخاص المصابون (بما في ذلك أولئك الذين لا تظهر عليهم علامات المرض).


9
 

ويعد هذا مختلفاً تمامًا عما اقترحه مركز السيطرة على الأمراض في الأيام الأولى للوباء، عندما شددت الوكالة على أن الأقنعة يجب أن يرتديها المصابون فقط، والعاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم ممن يعتنون بهم، من أجل المساعدة فى" الحفاظ على قطرات الجهاز التنفسى" يتضمن".

في موجزه العلمى الجديد  يستشهد مركز السيطرة على الأمراض بالعديد من الدراسات الحديثة، والتى تشير جميعها إلى أنه في حالة ارتداء المزيد من الأقنعة، يتم تقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

5fac03a67f8f4200182a6391 (1)

وحذر المركز أيضًا، من أن جميع هذه الدراسات تستند إلى ملاحظات تمت خارج المختبر، وغالبًا ما تتم بأثر رجعي على هذا النحو، من المستحيل معرفة مقدار فوائد ارتداء القناع التي تأتي من منع انتقال الفيروس من المصدر، ومقدار الحماية التي تأتي من حماية الأشخاص الجدد من التعرض للعدوى.


الكمامة

فوائد الكمامة

لقاح كورونا

لقاح فايزر

لقاح شركة فايزر

لقاح كورونا مصر

فايزر لقاح كورونا

فيروس كورونا

عقار كورونا

pfizer vaccine

corona vaccine

شركة فايزر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضوابط ارتداء الكمامة فى المدارس وعقوبة المخالفين.. إنفوجراف

الخميس، 12 نوفمبر 2020 02:30 م

ضبط 5503 سائقين لعدم ارتدائهم الكمامة وغلق 421 محلا مخالفا

الخميس، 12 نوفمبر 2020 11:17 ص

الحكومة تستعد للموجة الثانية لـ"كورونا" بالمحافظات.. إجراءات وقائية مشددة لمديريات الصحة والأجهزة التنفيذية.. "الأقصر" تناشد المواطنين الإلتزام بارتداء الكمامة وندوات توعية بأسوان.. واجتماعات مكثفة فى القليوبية

الخميس، 12 نوفمبر 2020 08:00 ص

نقابة الأطباء تقرر شراء كمامات بـ500 ألف جنيه لحماية أعضائها بموجة كورونا الثانية

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 02:34 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة