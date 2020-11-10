اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 01:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

MRNA مادة وراثية لخداع الخلايا سر لقاحات فايزر ومودرنا لعلاج كورونا

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 05:00 م
MRNA مادة وراثية لخداع الخلايا سر لقاحات فايزر ومودرنا لعلاج كورونا لقاح فايزر
هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى الوقت الذى أعلنت فيه كل من شركتى فايزر الأمريكية وبوينتك الألمانية عن نجاح لقاحاهما ضد فيروس كورونا بنسبة 90% فى التجارب السريرية الثالثة، تساءل الكثيرون عن سر المادة المستخدمة فى اللقاح.  

ونقلت شبكة الـ CNN الأمريكية عن مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي، قوله: "فايزر تستخدم  تقنية غير معتمدة من قبل تسمى messenger RNA، أو mRNA، لإنتاج استجابة مناعية لدى الأشخاص الذين يتم تطعيمهم. ونجاح التجارب الأخيرة بنسبة 90% يدل على أن تقنية mRNA تعمل بالفعل. وهناك لقاح مرشح آخر تنتجه شركة موديرنا، يستخدم التقنية نفسها".

أوضح فاوتشى أن لقاح فايزر يستخدم مادة وراثية تسمى "mRNA"، لخداع الخلايا لإنتاج أجزاء من البروتين تشبه قطعاً من الفيروس. ويتعلم الجهاز المناعي التعرف على تلك القطع ومهاجمتها. ومن الناحية النظرية، سيتفاعل بسرعة مع أي إصابة فعلية.

ومن جهة أخرى قال خبير اللقاحات، روبن شاتوك، الذي يعمل فريقه في كلية لندن الإمبراطورية على لقاح "mRNA" ضد فيروس كورونا: "شجعنا حقاً رؤية هذا الإعلان المثير. بافتراض أنه مدعوم بالبيانات، فإن هذا لا يمثل تطوراً لشركتي فايزر و BioNTech فحسب، بل أيضاً للقاحات بشكل عام".

وأضاف شاتوك أنه "يوضح أيضاً سرعة وفائدة تقنية لقاحات الحمض النووي الريبوزي "RNA "، لافتاً إلى أن "هذا الإعلان بالتأكيد يعطي دفعة لبرنامج لقاح RNA الكبير الخاص بنا.

لم نصل إلى نهاية اللعبة، ولكن نأمل أن تكون بداية الجهود العالمية للسيطرة على هذا الوباء.. ضوء مهم في نهاية النفق".

ويعمل معهد فاوتشي الوطني للحساسية والأمراض المعدية مع شركة "موديرنا"، وشركات أخرى لاختبار لقاحاتها التجريبية.

جدير بالذكر أن الحكومة الأمريكية استثمرت 1.95 مليار دولار في لقاح شركتي "فايزر" و"BioNTech"، لكنها لا تعمل بشكل مباشر للمساعدة في تطويره.

 


لقاح كورونا

لقاح فايزر

لقاح شركة فايزر

لقاح كورونا مصر

فايزر لقاح كورونا

فيروس كورونا

عقار كورونا

pfizer vaccine

corona vaccine

شركة فايزر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس فايزر عن لقاح كورونا: سيكون أعظم تطور طبي في السنوات الـ100 الماضية

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 12:25 م

كبير المسئولين الطبيين ببريطانيا يقلل من قدرة لقاح فايزر لوقف موجة كورونا الثانية

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 12:21 م

وزيرة الصحة: 11 لقاحا لكورونا بالمرحلة الثالثة للتجارب السريرية حول العالم

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 11:41 ص

حكاية زوجين وراء القضاء على الوباء العالمى واكتشاف لقاح كورونا

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 11:22 ص

FDA توافق على عقار الأجسام المضادة "bamlanivimab" من "Eli Lilly" لعلاج حالات كورونا المتوسطة والخفيفة.. أمريكا تتعاقد على 300 ألف جرعة بـ375 مليون دولار.. والموافقة جاءت بعد إعلان فايزر فعالية لقاحها بنسبة 90%

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 11:05 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة