MRNA مادة وراثية لخداع الخلايا سر لقاحات فايزر ومودرنا لعلاج كورونا

هند عادل

فى الوقت الذى أعلنت فيه كل من شركتى فايزر الأمريكية وبوينتك الألمانية عن نجاح لقاحاهما ضد فيروس كورونا بنسبة 90% فى التجارب السريرية الثالثة، تساءل الكثيرون عن سر المادة المستخدمة فى اللقاح.

ونقلت شبكة الـ CNN الأمريكية عن مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي، قوله: "فايزر تستخدم تقنية غير معتمدة من قبل تسمى messenger RNA، أو mRNA، لإنتاج استجابة مناعية لدى الأشخاص الذين يتم تطعيمهم. ونجاح التجارب الأخيرة بنسبة 90% يدل على أن تقنية mRNA تعمل بالفعل. وهناك لقاح مرشح آخر تنتجه شركة موديرنا، يستخدم التقنية نفسها".

أوضح فاوتشى أن لقاح فايزر يستخدم مادة وراثية تسمى "mRNA"، لخداع الخلايا لإنتاج أجزاء من البروتين تشبه قطعاً من الفيروس. ويتعلم الجهاز المناعي التعرف على تلك القطع ومهاجمتها. ومن الناحية النظرية، سيتفاعل بسرعة مع أي إصابة فعلية.

ومن جهة أخرى قال خبير اللقاحات، روبن شاتوك، الذي يعمل فريقه في كلية لندن الإمبراطورية على لقاح "mRNA" ضد فيروس كورونا: "شجعنا حقاً رؤية هذا الإعلان المثير. بافتراض أنه مدعوم بالبيانات، فإن هذا لا يمثل تطوراً لشركتي فايزر و BioNTech فحسب، بل أيضاً للقاحات بشكل عام".

وأضاف شاتوك أنه "يوضح أيضاً سرعة وفائدة تقنية لقاحات الحمض النووي الريبوزي "RNA "، لافتاً إلى أن "هذا الإعلان بالتأكيد يعطي دفعة لبرنامج لقاح RNA الكبير الخاص بنا.

لم نصل إلى نهاية اللعبة، ولكن نأمل أن تكون بداية الجهود العالمية للسيطرة على هذا الوباء.. ضوء مهم في نهاية النفق".

ويعمل معهد فاوتشي الوطني للحساسية والأمراض المعدية مع شركة "موديرنا"، وشركات أخرى لاختبار لقاحاتها التجريبية.