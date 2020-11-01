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وزيرة الصحة: 65% من إصابات كورونا بين "ربات المنازل والمتقاعدين ومن لا يعمل"

الأحد، 01 نوفمبر 2020 11:13 م
وزيرة الصحة: 65% من إصابات كورونا بين "ربات المنازل والمتقاعدين ومن لا يعمل" هالة زايد وزيرة الصحة
إبراهيم حسان

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها لاحظت زيادة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، ولكن هذه الزيادة طفيفة ومتوقعة مع انخفاض درجات الحرارة ونهاية فصل الصيف.

وأضافت هالة زايد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أن محافظات الجيزة والقاهرة والبحيرة تشهد زيادات طفيفة في إصابات كورونا، مبينة، "أجرينا بحثا عن الإصابات واكتشفنا أن 65% من الإصابات في مصر في آخر شهرين تتنوع بين ربات المنازل والأشخاص الذين لا يعملون والأشخاص المتقاعدين".

وتابعت هالة زايد قائلة: "يلى الفئات السالفة ذكرها في الأعلى، الأطقم الطبية والموظفين، حيث تتراوح نسبة الإصابات بينهم، وذلك لأن الأطقم الطبية تحافظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد الفيروس، أما أقل الفئات في الإصابات هي وظائف الفلاح والسائق والفئات العاملة، ولكن أقل إصابات بشكل عام في مصر بين الفلاحين، نظرا لعملهم في مكان مفتوح، أما السائق فيعطى ظهره للركاب".


هالة زايد

وزيرة الصحة

كورونا

كورونا فى مصر

علاج كورونا

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