خبراء يتوقعون زيادة قتلى كورونا بأمريكا 3 أضعاف منتصف يناير 2021

كتبت أمل علام

كشف موقع" CNN "الإخبارى، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 9 ملايين إصابة، والذى أطلق عليه بــ "الوباء الصامت" للعدوى بدون أعراض، في جميع أنحاء البلاد بمعدل أسرع من السابق.

وأضافت الولايات المتحدة مليون حالة جديدة لـ Covid-19 بعد 14 يومًا فقط من وصول البلاد إلى 8 ملايين حالة، وتواصل عدة ولايات الإبلاغ عن أعلى عدد حالات إصابة يومية منذ بدء وباء فيروس كورونا، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وأوضحت الشبكة أن هذه هي أسرع دولة، سجلت مليون حالة إصابة جديدة منذ بدء الوباء.

من جهته قال الدكتور روبرت ريدفيلد، مدير مركز مكافحة الامراض والوقاية منها الامريكي، إن الزيادة الأخيرة في عدد الحالات يبدو أنها لمرضى ليس لديهم أعراض.

أضاف ريدفيلد، إن "الوباء الصامت" من عدوى فيروس كورونا Covid-19 غير المصحوبة بأعراض "ينتقل بين الأطفال والشباب من سن 12 إلى 30 عامًا" ثم ينتقل إلى كبار السن. وهذا هو ما يقود التوسع الذي نشهده في تفشي المرض في جميع أنحاء البلاد في الوقت الحالي".

في المجموع، يوجد في الولايات المتحدة 9.03 مليون حالة إصابة، و 229594 حالة وفاة بسبب الفيروس، وفقًا لجونز هوبكنز.

وأشارت السى إن إن إلى أنه في فلوريدا، أبلغ مسؤولو الصحة عن أكثر من 5500 حالة يوم الجمعة، مما أدى إلى تجاوز عدد الحالات في الولاية 800 ألف حالة تراكمية، وتعتبر فلوريدا هي الولاية الثالثة التي تتجاوز هذا المستوى بعد كاليفورنيا وتكساس، وفقًا لبيانات جونز هوبكنز.

أبلغت 9 ولايات أخرى عن ارتفاع قياسي في يوم واحد من الحالات الجديدة على الإطلاق يوم الخميس، حسبما أفاد جونز هوبكنز: إلينوي وإنديانا، وماين، وميشيجان، ومينيسوتا، ونيو مكسيك، ونورث كارولين، ونورث داكوتا، وأوهايو.

وقالت الدكتورة لينا وين مفوضة الصحة السابقة في بالتيمور، ‏وهي أكبر مدن ولاية ميريلاند الأمريكية،" لدينا الآن شخص واحد يتم تشخيصه بفيروس كورونا كل ثانية" "لدينا أمريكي واحد يموت بسبب فيروس كورونا كل دقيقتين، وهذا العدد آخذ في الازدياد."

قالت وين، وهي طبيبة في طب الطوارئ، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء معدل إيجابية الاختبار، في بعض الولايات، قالت إن شخصًا من بين كل شخصين يتم اختباره إيجابيا للفيروس.

وقالت: "هذا يعني أننا لا نجري اختبارات كافية تقريبًا، وأن كل شخص تظهر نتيجة إيجابية "فانه من المؤكد أنه سيكون هناك الكثير بل عشرات الحالات الأخرى، التي لم نكتشفها، وسيزداد هذا التصعيد في الأسابيع المقبلة."

يقول معهد القياسات الصحية والتقييم في كلية الطب بجامعة واشنطن، إنه من المرجح أنه بحلول منتصف شهر يناير، سيموت 2250 أمريكيًا يوميًا من فيروس كورونا، أكثر بـ3 مرات من المعدل الحالي، ويمكن أن يزداد الأمر سوءًا.

وقالت السى إن إن إنه من المفترض أن تؤدي الزيادة في فصلي الخريف والشتاء إلى عدد القتلى اليومي أعلى بـ3 مرات تقريبًا من الآن بحلول منتصف شهر يناير، ومن المتوقع أن تتعرض أنظمة المستشفيات، وخاصة وحدات العناية المركزة، لضغوط شديدة في ديسمبر ويناير في 18 ولاية، مضيفا ، بأن المستشفيات تتعرض بالفعل لضغوط متزايدة، تم نقل أكثر من 46 ألف شخص إلى المستشفى يوم الجمعة، وسجلت 14 ولاية ومنطقة أمريكية واحدة أكبر عدد من حالات دخول المستشفيات بفيروس كورونا Covid-19.