2.35 قرش قيمة ترخيص محال النظارات من وزارة الصحة والشعبة تطالب برفعها لـ500 جنيها

كتبت سماح لبيب

إبراهيم المغربى يطالب اقتصار بيع العدسات اللاصفة بتذكرة طبية من محال النظارات وتوقف بيعها بالصيدليات ومراكز التجميل و 95% منها مهرب ويباع على الارصفة بـ10 جنيه ويسبب قرحة وفقدان البصر

قال إبراهيم المغربى رئيس الشعبة العامة للبصريات فى الاتحاد العام للغرف التجارية ، إن تراخيص محال النظارات من وزارة الصحة تبلغ قيمتها 2.35 قرشا فقط وفقا للقانون رقم 193 بسنة 1960 مما أدى إلى عشوائية فتح المحال التجارية للنظارات فى مختلف المناطق وعدم قدرة وزارة الصحة على إحكام سيطرتها على زيادة عدد التراخيص، موضحا أنه سيتم تشكيل لجنة جديدة ضمن لجان الشعبة المقرر تشكيلها فى النصف الثانى من أكتوبر الجارى تكون خاصة بالتراخيص وسيتم رفع طلب إلى وزارة الصحة برفع رسوم الترخيص إلى 500 جنيها حتى تستطيع الوزارة القيام بخدمات مراقبة الاسواق والقضاء على العشوائية.

وطالب المغربى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن يتم تفعيل قانون رقم 205 لسنة 2008 والذى تم تجميده وينص على تحديد مسافة 100 متر بين المحل والاخر وأن يكون الحد الأدنى بمساحة المحل 25 متر، موضحا أن وضع مسافة مناسبة بين فتح محال النظارات ينظم عملية ترويجها للسلع ذات المواصفات القياسية السليمة بما يدعم من صحة المواطن فى الهدف الأول.

وأشار إلى ضرورة أن يقتصر بيع العدسات اللاصقة للمواطنين من محال النظارات وأن تكون بتذكرة طبية ويتم منع بيعها داخل الصيدليات وفى مراكز التجميل لأنهم غير متخصصون فى العدسات الطبية اللاصقة ، موضحا أن هذا الإجراء سيحد من عشوائية بيع العدسات اللاصقة المضروبة أيضا على الارصفة وفى المناطق العشوائية والتى يصل سعرها من 10 ، 16 ، 80 جنيه لدى الباعة الجائلين ولابد من وضع قوانين صارمة لبيع المضروب منها والتى تؤثر على الصحة العامة للمواطنين وتتسبب فى أمراض القرحة الشديدة والتى قد تصل فى بعض الأحيان إلى فقدان البصر.

وتابع إن 95% من العدسات اللاصقة تدخل الاسواق مهربة ومضروبة ولابد من تحجيم هذة السلع من الجهات الرقابية ومصادرتها ومنع تداولها ، وفيما يخص العدسات اللاصقة الطبية فيبلغ أسعارها فى الفئة المستخدمة ليوما واحدا اعتبارا من 100 جنية ، والتى تستمر لثلاثة أشهر فى استخدامها تبدأ أسعارها من 400 جنيه وحتى مستويات أعلى .

وفى السياق نفسه، قال رئيس الشعبة العامة للنظارات ، إن موسم الشتاء تتراجع فيه معدلات الاقبال على النظارات الشمسية بنحو 50% بسبب برودة الطقس وتزداد فيه الاقبال على النظارات الطبية بنحو 70% مع دخول موسم المدارس والاعتماد عليها أثناء الدراسة للطلاب من كافة المراحل العمرية ، لافتا إلى أن الخصومات الحقيقة لبيع النظارات الشمسية عادة ما تبدأ فى نهاية موسم الصيف فى شهرى سبتمبر وأكتوبر لتخلص البائعين من المنتجات لديهم والاستعداد بالموديلات الجديدة فى الموسم الذى يليه .