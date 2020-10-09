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وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد مصطفى أحمد بمحور المحمودية بالإسكندرية.. صور

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 12:13 م
وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد مصطفى أحمد بمحور المحمودية بالإسكندرية.. صور
الإسكندرية أسماء على بدر

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افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، بصحبته اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، مسجد الشهيد رقيب أول مصطفى أحمد مصطفى بمحور المحمودية.

وسيلقى وزير الأوقاف خطبة بالمسجد تحت عنوان: ” فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن ”، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان قد افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، مسجد الشهيد العقيد أحمد منسي بسوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب، والذى يؤدى الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية به خطبة الجمعة.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والاهتمام بعمارة بيوت الله (عز وجل) من جهة، وتقديرًا لأبنائها العظام الذين ضحوا في سبيل مجدها وعزتها ورقيها والحفاظ عليها من جهة أخرى.

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد مصطفى أحمد بمحور المحمودية بالإسكندرية (1)
وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد مصطفى أحمد بمحور المحمودية بالإسكندرية (1)

 

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد مصطفى أحمد بمحور المحمودية بالإسكندرية (2)
وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد مصطفى أحمد بمحور المحمودية بالإسكندرية (2)

 

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد مصطفى أحمد بمحور المحمودية بالإسكندرية (3)
وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد مصطفى أحمد بمحور المحمودية بالإسكندرية (3)

 

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد مصطفى أحمد بمحور المحمودية بالإسكندرية (4)
وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد مصطفى أحمد بمحور المحمودية بالإسكندرية (4)

 

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد مصطفى أحمد بمحور المحمودية بالإسكندرية (5)
وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد مصطفى أحمد بمحور المحمودية بالإسكندرية (5)

 

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد مصطفى أحمد بمحور المحمودية بالإسكندرية (6)
وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد مصطفى أحمد بمحور المحمودية بالإسكندرية (6)

 

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد مصطفى أحمد بمحور المحمودية بالإسكندرية (7)
وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد مصطفى أحمد بمحور المحمودية بالإسكندرية (7)

 

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد مصطفى أحمد بمحور المحمودية بالإسكندرية (8)
وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد مصطفى أحمد بمحور المحمودية بالإسكندرية (8)

 

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد مصطفى أحمد بمحور المحمودية بالإسكندرية (9)
وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد مصطفى أحمد بمحور المحمودية بالإسكندرية (9)

 

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد مصطفى أحمد بمحور المحمودية بالإسكندرية (10)
وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد مصطفى أحمد بمحور المحمودية بالإسكندرية (10)

 

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد مصطفى أحمد بمحور المحمودية بالإسكندرية (11)
وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد مصطفى أحمد بمحور المحمودية بالإسكندرية (11)

 

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد مصطفى أحمد بمحور المحمودية بالإسكندرية (12)
وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد مصطفى أحمد بمحور المحمودية بالإسكندرية (12)

 

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد مصطفى أحمد بمحور المحمودية بالإسكندرية (13)
وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد مصطفى أحمد بمحور المحمودية بالإسكندرية (13)

 

 

 


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