وزيرة التضامن تعلن "توصيل" المعاشات لكبار السن لمن بلغ 80 عاما

كتب مدحت وهبة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّه تم البدء فى توصيل المعاشات للمنازل لمن أراد الحصول على هذه الميزة من أصحاب المعاشات فى سن 80 عاما، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موضحة أنّه تم الاتفاق مع إحدى شركات التوصيل لتحديد الراغبين فى توصيل معاشاتهم إلى منازلهم، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف ايضا من هم فى 75 و70 عاما خلال الفترة القادمة، فى إطار الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية.

وأضافت وزيرة التضامن فى تصريحات صحفية، أن الهدف من إطلاق هذه الميزة هو تنويع قنوات الصرف وفقا لرغبة كل الشرائح، ومنها الصرف من بنك ناصر او البريد اوماكينات الصرف الآلية، أو من خلال الهيئة القومية للتأمينات، لافتة إلى أن الوزارة ستتحمل الإعفاء لكبار السن فى كافة وسائل النقل من مترو، واتوبيسات، وسكة حديد، بالتنسيق مع وزارة النقل من خلال بطاقة الرقم القومي.