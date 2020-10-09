نيابة الدرب الأحمر تأمر بندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق الجامع الأزهر

كتب سليم على

أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، بندب معمل الأدلة الجنائية، لمعاينة حريق شب داخل مبنى إدارى بالجامع الأزهر، وإعداد تقرير حول أسباب الحريق، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من العاملين بالمسجد، للوقوف على ملابسات الحادث، والذين أكدوا أنهم فوجئوا بتصاعد النيران من الطابق العلوى، وحاولو السيطرة عليها، وطلبوا الحماية المدنية.

وتبين أن مكان الحريق يجرى به بعض الأعمال والترميمات، وطلبت النيابة استدعاء العاملين به لسؤالهم، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعه.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل الجامع الأزهر، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.