نائب محافظ السويس يتفقد أعمال التطوير والرصف بحى فيصل ومدن عتاقة.. صور

السويس – السيد فلاح

أجرى الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، جولة تفقدية ظهر اليوم الجمعة، بدأها بمنطقة الحرفيين ومدينة تعاونيات القاهرة والموشي بحي فيصل لمتابعة بدء أعمال مشروعات الرصف بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بها وإزالة العشوائيات وتوسعة الشوارع والتي تشمل 6 شوارع بنطاق الحرفيين وحديقتين وميادنين بنطاق حي فيصل بتكلفة تصل إلي 23 مليون جنية والتي تشرف عليه الشعبة الهندسية، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية لمحافظة السويس .

وأشار نائب محافظ السويس، إلي ضرورة المتابعة المستمرة لجميع الأعمال واستكمال أعمال الرصف والحدائق والميادين بالتنسيق مع حي فيصل وجهاز التجميل والحدائق والطرق والشركة المنفذة .

وأثناء الجولة كلف نائب المحافظ بالتنسيق بين رئيس حي فيصل ومدير فريق الطوارئ والتدخل السريع برفع كفاءة نظافة عدد من الشوارع.

كما تفقد الدكتور عبد الله رمضان، حي عتاقة لمتابعة الخدمات والمرافق العامة ومتابعة بعض أعمال التنسيق الحضاري بالشوارع بنطاق مدينة المللك عبد الله ومدينة الشهداء وعدلي منصور .

رافق نائب محافظ السويس كل من فاتن عبد العظيم، رئيس حي فيصل ومحمد عبد الله سكرتير حي فيصل وأشرف سليمان، مدير فريق الطوارئ بجهاز النظافة ورضا عبود، نائب مدير التجميل والحدائق ومحمود إبراهيم ممثلًا لمديرية الطرق ومحمد صابر، مدير ال‘دارات الهندسية وسارة مجدي، مدير المشروعات بحي فيصل.