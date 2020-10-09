ميركل: الأسابيع القادمة حاسمة بالنسبة لتطور انتشار كورونا في الشتاء

وكالة الأنباء الإسبانية

حذرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الجمعة من أن هذه الأيام تمثل "اللحظة الحاسمة" للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووقف الارتفاع في الإصابات الجديدة أو المخاطرة بأن يخرج الوضع عن مساره في الخريف والشتاء.

وأدلت ميركل بهذه التصريحات بعد عقد مؤتمر بالفيديو مع رؤساء بلديات المدن الـ 11 الكبرى في ألمانيا، وهي البؤر الرئيسية لانتشار (كوفيد-19) في الأيام الأخيرة في البلاد.

وأكدت "جميعنا يعلم أن المدن والمناطق الحضرية هي التي ستبثت اذا ما يمكننا السيطرة على الوباء في ألمانيا من عدمه".

واعتبرت من الإيجابي فرض قيود جديدة على المراكز الحضرية الكبرى بدءا من تسجيل 50 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة في سبعة أيام وكذلك اغلاق المتاجر ليلا ومنع بيع الكحوليات وفرض قيود على التجمعات وارتداء الأقنعة الطبية.

وأوضحت أن الغرض من هذه الإجراءات امكانية اكتشاف أكبر عدد ممكن من الإصابات لقطع سلاسل الإصابات لعدم انتشار الفيروس بشكل "لا يمكن السيطرة عليه".

وشددت على أن أولوية الحكومة هي إمكانية الحد من منحنى الإصابات دون فرض قيود على الحياة العامة والأنشطة الاقتصادية كما حدث في مارس وأبريل الماضيين.

وأكدت المستشارة أهمية استعادة النشاط الاقتصادي للحكومة وتوفير وظائف العمل والإبقاء على الحضانات والمدارس ومراكز الدراسة الأخرى مفتوحة.

وأعلنت ألمانيا الجمعة تسجيل أربعة ألاف و516 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى معدل منذ منتصف أبريل الماضي.

وارتفع إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء إلى 314 ألف و660 شخصا مع تسجيل تسعة ألاف و589 حالة وفاة، منها 11 في الساعات الـ24 الأخيرة.