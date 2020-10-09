مناظرة بنس وهاريس تابعها نحو 58 مليون مشاهد وفقا لمنظمة "نيلسن للإحصاء"

كتب أحمد عرفة

أكدت منظمة نيلسن الأمريكية للإحصاء، أن المناظرة التى أجريت بين مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكامالا هاريس نائبة المرشح الديمقراطى، جو بايدن تابعها نحو 58 مليون مشاهد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق من صباح الخميس، أظهرت بيانات مبكرة لشركة نيلسن لأبحاث الإعلام وقياسات المشاهدةأن مناظرة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس مع منافسته من الحزب الديمقراطي كامالا هاريس جذبت عدد مشاهدين عبر التلفزيون أكبر من مشاهدي المناظرة المماثلة التي جرت في 2016.

وأظهرت البيانات أن نحو 50 مليونا شاهدوا المواجهة بين الاثنين مساء الأربعاء عبر سبع قنوات وشبكات تلفزيونية. ومن المتوقع أن يرتفع الرقم في وقت لاحق اليوم الخميس عندما تضاف شبكات أخرى للمحصلة.